Publiziert am 27.07.2026

Samsung Schweiz lanciert mit den Schwingern Armon und Curdin Orlik eine neue Werbepartnerschaft. Die beiden Brüder werben ab sofort für die Faltmodelle Galaxy Z Fold8 Ultra und Galaxy Z Fold8 sowie für die Smartwatches Galaxy Watch Ultra2 und Galaxy Watch9. Den Auftakt bildet die Kampagne «Die Revanche», entwickelt von der Agentur Jung von Matt.

Als Aufhänger dient ein reales Ereignis: Am diesjährigen Bündner Frühjahresschwingfest in Untervaz endeten beide direkten Duelle zwischen Armon und Curdin Orlik – im ersten Gang wie im Schlussgang – mit einem Gestellten. Dank der höheren Punktzahl ging der Festsieg an Curdin; der amtierende Schwingerkönig Armon musste seinem Bruder somit den Sieg überlassen.

Die Kampagne zeigt laut Mitteilung, wie unterschiedlich die Brüder trainieren und wie die Samsung-Produkte sie dabei begleiten sollen: Armon analysiert auf dem Galaxy Z Fold8 Ultra seine Kämpfe, während Curdin – laut Mitteilung nach einer Schulterverletzung noch nicht kampffähig – das Galaxy Z Fold8 für ruhigere Momente zwischen den Trainingseinheiten nutzt. Bei den Uhren setzt Armon auf die Galaxy Watch Ultra2 zur Trainingskontrolle, Curdin auf die Galaxy Watch9 für Schlafanalyse und Erholung.

«Armon und Curdin stehen für Leidenschaft, Disziplin und Offenheit. Alles Werte, die perfekt zu Samsung passen», sagt Allan Haverman, Head of Marcom Mobile Business bei Samsung Schweiz. Auch für die Brüder selbst sei die Zusammenarbeit naheliegend gewesen. «Wir treiben uns seit Jahren gegenseitig zu Höchstleistungen an – auf und neben dem Schwingplatz», sagt Armon Orlik. «Die Geschichte der Revanche ist aber mit einem Augenzwinkern zu sehen», ergänzt Curdin. Es habe grossen Spass gemacht, die eigenen Persönlichkeiten dabei etwas überzeichnet einzubringen.

René Schwarz, Chief Experience Officer bei Jung von Matt, betont die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden: Die Idee, die persönliche Revanche-Geschichte der Brüder mit den Samsung-Produkten zu verbinden, funktioniere, «weil sie echt ist».

Die Kampagne umfasst Social-Media-Reels, Videos und Bildmaterial für Samsung- und Orlik-Kanäle. Gedreht wurde in der Schwinghalle Rüfeli in Untervaz. Jung von Matt und Samsung Schweiz arbeiten bereits länger zusammen, etwa 2017 beim Schweizer Verkaufsstart des Galaxy S8 mit der Aktion «Hide&Seek» (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)