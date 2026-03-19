Nussbaum erweitert sein Angebot für Sanitärfachleute um digitale und hybride Formate im Blended Learning. Die Kampagne greift diese Neuerungen auf und zeigt Sujets mit schwitzenden Protagonistinnen auf Baustelle und im Planungsbüro. Die Motive entstanden als Stills und Bewegtbild im humorvollen Stil der Vorgänger von 2022 mit Jonathan Heyer.
Ab Mitte Januar erscheinen die Inhalte auf LinkedIn, Instagram und Facebook sowie in Display-Ads und einem Flyer als Direct Mailing. Nussbaum, ein Familienunternehmen für Armaturen, Verteilsysteme und Sanitär-Heizlösungen, absolviert den Praxisteil im eigenen Kundenhaus. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei R. Nussbaum AG: Ivana Covella (Leitung Marketing-Kommunikation & PR), Claudia Schwarzer (Teamleiterin Marketing-Kommunikation & PR ), Geraldine Cairoli (Projektmanagement Marketing-Kommunikation & PR), Sascha Wüthrich (Teamleitung Projektmanagement), Makrus Hochuli (Fachausbildung); verantwortlich im House of Communication Zurich: Nadja Tandler (Art Direction), Michael Winnicki (Grafik, Motion Design), Peter Liptak, Thomas Lüber (Text), Micha Seger (eCD), Sylvia Kohler (Group Account Direction), Christoph Bögli (Account Director), Barbara Häne, Denise Goldmann (Polygraphie), Raul Serrat (CCO), Pablo Koerfer (CEO); Fotografie und Bewegtbild: Jonathan Heyer; Producing: Sebahat Film+Foto GmbH.