Publiziert am 19.03.2026

Nussbaum erweitert sein Angebot für Sanitärfachleute um digitale und hybride Formate im Blended Learning. Die Kampagne greift diese Neuerungen auf und zeigt Sujets mit schwitzenden Protagonistinnen auf Baustelle und im Planungsbüro. Die Motive entstanden als Stills und Bewegtbild im humorvollen Stil der Vorgänger von 2022 mit Jonathan Heyer.​

Ab Mitte Januar erscheinen die Inhalte auf LinkedIn, Instagram und Facebook sowie in Display-Ads und einem Flyer als Direct Mailing. Nussbaum, ein Familienunternehmen für Armaturen, Verteilsysteme und Sanitär-Heizlösungen, absolviert den Praxisteil im eigenen Kundenhaus. (pd/cbe)