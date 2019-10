KS/CS Kommunikation Schweiz hat Sarah-Lee Keller zu ihrer neuen Generalsekretärin berufen. Die 42-jährige hat zuletzt als Senior Project Managerin bei Digitalswitzerland gearbeitet und war unter anderem dafür verantwortlich, den erfolgreichen Digitaltag 2019 in der ganzen Schweiz auszurollen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Für mich werden es Synergien und Innovationskraft auf nationaler Ebene sein, die den Dachverband KS/CS zukünftig stärken. Dafür engagiere ich mich», so Sarah-Lee Keller.

Angesichts der Herausforderungen in der Kommunikations- und Medienwelt habe sich KS/CS Kommunikation Schweiz zum Ziel gesetzt, den Verband neu zu positionieren, die politische Arbeit zu intensivieren und damit die Rahmenbedingungen für die gesamte Branche zu verbessern. Auf diesem Weg habe KS/CS diesen «wichtigen personellen Entscheid» getroffen. Der Dachverband der kommerziellen Kommunikation hat die neue Stelle einer Generalsekretärin geschaffen, heisst es weiter.

Neue Positionierung

Die «erfahrene Marketing- und Kommunikationsspezialistin mit profunden Kenntnissen im Digitalbereich» wird ihre Stelle am 4. November 2019 antreten. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Sarah-Lee Keller eine ausgewiesene Digitalspezialistin gewinnen konnten», wird KS/CS-Präsident Filippo Lombardi zitiert. «Ich bin überzeugt, dass sie als Generalsekretärin viel dazu beitragen wird, die vitalen Interessen der Kommunikationswirtschaft in der digitalen Zukunft zu wahren.» Der administrative Bereich von Ursula Gamper wird dadurch nicht tangiert, die bisherige Geschäftsführerin wird weiterhin für KS/CS Kommunikation Schweiz aktiv sein.

Vor ihrer Anstellung bei Digitalswitzerland war Keller als CR- und Program-Managerin bei Ernst & Young tätig und sammelte Erfahrung als Fair&Event-Managerin bei Microsoft Schweiz sowie im Sponsoring und Event Management von General Motors. (pd/cbe)