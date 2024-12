Spinas Civil Voices: Schutz vor Kälte für Flüchtende

Publiziert am 11.12.2024

Die Lage ist dramatisch: Rund 120 Millionen Menschen befinden sich aktuell auf der Flucht. Dies sind mehr als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Vielen Vertriebenen droht der Winter. Vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen sind durch die eisigen Temperaturen gefährdet.

Egal ob in den Flüchtlingscamps in Ländern wie Syrien, Libanon und Afghanistan oder bei den vom Krieg vertriebenen Menschen in der Ukraine: das UNHCR ist vor Ort und leistet auch dank Spendengeldern aus der Schweiz Hilfe. Mit Notunterkünften, Zelten, Betten, Decken oder Heizöfen ermöglicht die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen den Geflohenen, den Winter zu überstehen.

Diese Hilfe wird durch die schützenden Hände des UNHCR-Logos symbolisiert, die jedoch durch die echten Hände der Spenderinnen und Spender verkörpert werden. Entstanden sind auf diese Weise laut einer Mitteilung eindrückliche Bilder von schutzsuchenden Menschen auf der Flucht, die dank dem UNHCR sowie dank den Spendenden die dringend benötigte Unterstützung erfahren.

Zum Spenden aufgefordert werden die Menschen via DOOH-Plakate, Banner und Social Media-Ads – und natürlich durch klassische Spendenmailings in den Briefkästen.

Ein Spot in der Vorweihnachtszeit stützt das Fundraising zusätzlich. (pd/cbe)