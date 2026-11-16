ADCE Awards: Schweiz holt 15 Plätze auf der Shortlist

Publiziert am 16.11.2026

Die Schweiz ist bei den 35. ADCE Awards mit 15 Platzierungen auf der Shortlist vertreten. Das teilt der ADC Switzerland mit. Von 801 Einreichungen aus 29 Ländern kamen 304 Arbeiten in die Finalrunde. Die Schweizer Platzierungen gehen an Arbeiten von Bellprat Partner, Family, Freitag, Raffinerie, Scholz & Friends, SRG SSR, Stories, TBWA\Switzerland und Thjnk Zürich. Wer Gold, Silber oder Bronze gewinnt, wird am Freitag an der Gala bekannt gegeben.

In der internationalen Jury sitzen aus der Schweiz Sandy Pfuhl von der Neu Creative Agency, Julia Staub von Ingo Zurich und Rémy Müller von Migros Supermarkt (persoenlich.com berichtete). Die finalen Jurysitzungen finden am 17. und 18. November statt. Am Mittwoch ist die letzte Runde für den Grand Prix und die Sonderpreise öffentlich.

Die Preisverleihung bildet den Abschluss der ADCE Creative Week, die am Dienstag im Disseny Hub beginnt. Am Creative Leaders Summit zum Leitthema «Relationships» sprechen am Freitag Pablo Widmer, Global Head of Product Design, und Laura Amarelle, Global Head of Brand Communications. Beide arbeiten bei Breitling. Unter dem Titel «Do We Speak the Same Language?» geht es um das Verhältnis von Design und Marketing.

Jil Pettenhofer und Gvozden Milosevic von TBWA\Zürich nehmen am Creative Express teil. Bei diesem Workshop arbeiten junge Kreative aus verschiedenen europäischen Ländern gemeinsam an einer Aufgabe. Ihre Ergebnisse präsentieren sie am Mittwoch. Jessica Auer von Mona und Mateo und Marc Lutz von der Neustadt Agentur vertreten die Schweiz an der Greatness Challenge. Als Junior Jurors verfolgen sie die Jurierung. Ihre Reise haben sie mit der Crowdfunding-Kampagne «Cemetery of Ideas» finanziert. (pd/nil)