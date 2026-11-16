Publiziert am 16.11.2026

Das Kantonsspital Winterthur (KSW) lanciert eine Werbekampagne für sein Tumorzentrum. Entwickelt hat sie die Zürcher Agentur Freundliche Grüsse, wie das Spital mitteilt. Bereits im Mai hatte die Agentur die Imagekampagne zum 150-Jahr-Jubiläum des KSW realisiert. Die Tumorbehandlung war darin einer von drei Schwerpunkten (persoenlich.com berichtete). Ab Mitte November läuft die neue Kampagne im Grossraum Winterthur. Sie ist auf Plakaten im Aussenraum und auf DOOH-Werbeflächen zu sehen, dazu kommen Printanzeigen, Display-Werbung und Social Media.

Die Sujets folgen einem zweiteiligen Muster. Zuerst kommt eine Aussage über die Krankheit, dann die Antwort des Spitals. Auf «Krebs verlangt schnelle Entscheidungen» folgt etwa «Deshalb halten wir die Wege kurz». Ein anderes Plakat setzt «Krebs verändert alles» neben «Deshalb finden wir gemeinsam Antworten». Die Fotos zeigen Erkrankte und Fachpersonal im Spitalalltag.

Inhaltlich stellt die Kampagne die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen ins Zentrum. Im Tumorzentrum Winterthur arbeiten zehn spezialisierte Organzentren zusammen, von der Diagnose bis zur Nachsorge. Das Zentrum ist von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. (pd/nil)