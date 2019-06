Cannes Lions 2019: Schweizer werden von der Croisette verdrängt

von Christian Beck

Wer vor dem Palais des Festivals in Cannes steht, biegt jeweils nach links ab und läuft der Croisette entlang bis zum Lokal Miramar Plage. Dort fand seit 2011 jeweils die Swiss Party statt. Nicht so in diesem Jahr. Wer am Donnerstagabend, 20. Juni, an der mittlerweile legendären Party der Swissfilm Assocation und ADC Switzerland mitfeiern will, muss diesmal vor dem Palais rechts abbiegen, am alten Hafen vorbei und entlang der Plage du Midi bis zum Strandrestaurant Maëma Beach am Boulevard Jean Hibert.



A: Palais des Festivals, B: Miramar Plage, C: Maëma Beach

Der Locationwechsel geschieht nicht aus freien Stücken. «Anscheinend wurden einige Lokale direkt an der Croisette für die ganze Dauer des Festivals von einem einzigen Veranstalter gemietet. Wer dieser Veranstalter ist, haben wir nicht erfahren – wir werden es dann vor Ort sehen», sagt Rita Kovacs, Geschäftsführerin der Swissfilm Assocation, auf Anfrage von persoenlich.com. Eine Anfrage an die Cannes-Lions-Pressestelle bringt keine Aufklärung, wer dieser Veranstalter sein soll: «Cannes Lions verwaltet den Bestand an Veranstaltungsräumen entlang der Croisette nicht. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um ihre Ideen zu verwirklichen», heisst es dort.

Nebst der neuen Location ändert sich bei der neunten Ausgabe der Swiss Party jedoch nicht viel. «Party as usual – aber natürlich sind die Gäste und das Erlebnis jedes Jahr neu», so Kovacs. Der unabhängige Anlass sei inzwischen in der Schweizer Kreativwirtschaft «zu einem geschätzten ‹must›-Event» geworden. «Wir wollen den aus der Schweiz anwesenden Kreativen, Auftraggebern und Filmschaffenden ein Forum für den spartenübergreifenden Austausch im lockeren, entspannten Rahmen bieten und auch generell in diesem internationalen Umfeld die Schweizer Kreativwirtschaft visibel machen.»

«Wir gehören zu den Trendsettern»

Den Weg zur Swiss Party können sich die Schweizer Kreativen bereits am Mittwoch einprägen. In unmittelbarer Nachbarschaft – ebenfalls an der Plage du Midi – findet am Vortag um die Mittagszeit auch das Swiss BBQ der Schweizer Cannes-Repräsentantin Weischer Media statt. Der Event fand letztes Jahr zum ersten Mal statt (persoenlich.com berichtete) – und auch hier kommt es zum Locationwechsel. Statt an der Plage Vegaluna findet der Networking-Event am Mittwochmittag, 19. Juni, im Restaurant O’Key Beach statt.

«Die Strände an der Croisette warten oft erst einmal, ob sie ihre Flächen die komplette Woche vermietet bekommen. Das bedeutet für uns als Veranstalter, dass wir erst recht spät Planungssicherheit hätten, wenn wir darauf warten würden», sagt Katharina Schoenauer, Lead Brand Development Cannes Lions Germany & Switzerland bei Weischer Media, auf Anfrage. «Somit haben wir uns proaktiv entschlossen, auf die andere Seite zu gehen. Dies haben im letzten Jahr schon einige namhafte Veranstalter vorgemacht und somit gehören wir quasi zu den Trendsettern.»

Weischer Media ist mit der Erstauflage im vergangenen Jahr sehr zufrieden. Man freue sich nun auf die erneute Durchführung. «Die Cannes-Woche ist bei den meisten sehr gefüllt mit Terminen und den unzähligen Vorträgen im Festivalpalais, aber der kreative Austausch soll ja auch nicht zu kurz kommen», so Schoenauer. Zu erwarten seien erneut «tolle Gäste, gutes Essen und natürlich das obligatorische Glas Rosé». Und vielleicht noch die eine oder andere Überraschung.



persoenlich.com berichtet vor Ort über das Cannes Lions Festival, das vom 17. bis 21. Juni 2019 stattfindet. Alle Berichte und Interviews zu den Cannes Lions 2019 finden Sie hier laufend ergänzt.