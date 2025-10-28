Nach dem BBQ-Spot hat das Zürcher Unternehmen Planted zwei weitere Filme mit dem Schwingerkönig Christian Stucki produziert. Die neuen TV-Spots bewerben «Planted.steak» und die neue «Planted.crispy Range». Wie bereits beim ersten Spot entwickelte Planted die Kampagne inhouse und setzte sie gemeinsam mit Studio Nord um, wie es in einer Mitteilung heisst.
Die Filme zeigen, wie sich zunächst ruhige Momente schnell zu begeisterten Genussszenen entwickeln. Die Spots vermitteln die Botschaft, dass pflanzlicher Genuss keinen Verzicht bedeute.
Die Spots laufen aktuell im deutschen und österreichischen Fernsehen sowie digital in der gesamten DACH-Region. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Planted: Sampo Lenzi (Global Brand & Creative Director), Joanna Lazar (CMO), Cagdas Cakmaktas (Creative Lead), Freddy Dreier (Concept & Copywriting), Florence Gubler (Head of Channel & Media), Sidonia Egli (Head of Marketing CH), Christin Monville (Head of Product & Portfolio Management), Giuliana Pastore (Lead Digital Marketing), Sara Stulz (Digital Marketing Manager), Lucy White (Consumer Insights), Sofia Carvalho (Digital Marketin Manager), Lea Schwegler (Social Media Content), Laura Graf (Polygraf), François Poulain (Culinary Lead), Gioele Fiorin (Culinary Developer); verantwortlich bei Studio Nord: Nadja von Burg, Valentin Kathriner (Regie), Valentin Kathriner (DoP).