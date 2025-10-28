Publiziert am 28.10.2025

Nach dem BBQ-Spot hat das Zürcher Unternehmen Planted zwei weitere Filme mit dem Schwingerkönig Christian Stucki produziert. Die neuen TV-Spots bewerben «Planted.steak» und die neue «Planted.crispy Range». Wie bereits beim ersten Spot entwickelte Planted die Kampagne inhouse und setzte sie gemeinsam mit Studio Nord um, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Filme zeigen, wie sich zunächst ruhige Momente schnell zu begeisterten Genussszenen entwickeln. Die Spots vermitteln die Botschaft, dass pflanzlicher Genuss keinen Verzicht bedeute.

Die Spots laufen aktuell im deutschen und österreichischen Fernsehen sowie digital in der gesamten DACH-Region. (pd/cbe)