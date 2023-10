Spinas Civil Voices: Selbstbestimmt bis ans Lebensende

Edi.23

Diese Filme schaffen es auf die Shortlist

Die Jurys des Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreises haben 47 mögliche Gewinnerfilme nominiert. Welche Filme gewinnen werden, wird am 2. November an der Preisverleihung im Schiffbau in Zürich bekannt.