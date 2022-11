Unter der zentralen Botschaft «Würde schenken – Ihr wertvollstes Vermächtnis!» lanciert die Agentur Koller Direct aus Baden eine Imagekampagne für die Heilsarmee. Mit «einfühlsamen und eindrücklichen Motiven» zeigt sie, dass Erblasserinnen und Erblasser mit ihrer oder seiner Testament-Unterschrift denjenigen Menschen Würde schenken können, denen das Schicksal nicht so gewogen ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Diese Würde wird durch Illustrationen symbolisiert, die ein ebenfalls illustrierter Füller in reale Situation einfügt. Auf diese Weise macht die Heilsarmee laut Mitteilung «mit viel Fingerspitzengefühl» auf das Thema «Nachlass» aufmerksam und setzt so nicht nur all jene Bereiche aufmerksamkeitsstark in Szene, in denen sie tätig ist. Die Heilsarmee weist auch so auf ihren Ratgeber zu diesem Thema hin.

Hintergrund für die Kampagne sind die Neuerung im Erbrecht, die ab 1. Januar 2023 in Kraft treten: Dabei bleiben zwar die gesetzlichen Erbteile unverändert, die Pflichtteile hingegen werden reduziert. Dadurch haben Erblasser mehr Handlungsspielraum bei der Verteilung ihres Erbes.

Verantwortlich bei der Stiftung Heilsarmee Schweiz: Valérie Cazzin-Bussard (Relationship Management); verantwortlich bei Koller Direct: Tobias Koller (Konzept / Beratung), Marco Baumgartner (CD), Michael Pfeiffer (AD), Stefan Meier (Text), Catherine Mächler (Beratung). (pd/cbe)