Egal, woher wir kommen, wie wir leben oder wer wir sind – wir alle haben eins gemeinsam: Wir alle waren mal Kinder. Und wissen deshalb, wie entscheidend die ersten Jahre für ein selbstbestimmtes Leben später sind. Diesen universellen gemeinsamen Nenner bringt die Kampagne von Rod Kommunikation mit einer Wortkreation auf den Punkt, heisst es in einer Mitteilung.

In der Kampagne zeigen sich die SOS-Botschafterinnen und -Botschafter Maria Walliser, Michèle und Manu Burkart sowie Marco Wölfli als Ex-Kinder. Und fordern als solche dazu auf, dass wir uns alle für Kinder in Not engagieren. Das macht SOS-Kinderdorf bereits seit über 70 Jahren in mittlerweile 136 Ländern. Mit den Familienstärkungsprogrammen, die Kinder und Familien ganzheitlich und langfristig begleiten, haben bereits vier Millionen Kinder ein Zuhause und eine Zukunft erhalten.

«Obwohl der Zustand des Ex-Kindseins ja auf uns alle zutrifft, hat sich bisher noch niemand von uns als Ex-Kind bezeichnet. Wir haben die Chance ergriffen und glauben, dass wir so maximale Identifikation bei der Zielgruppe erreichen», sagt Alessandro Reintges, Creative Director Rod Kommunikation, in einem persoenlich.com-Interview.

Die Awareness-Kampagne «Ex-Kinder» soll SOS-Kinderdorf schweizweit profilieren und Bekanntheit und Vertrautheit stärken. Sie wird medial gezielt in Regionen mit hohem Spenderinnen- und Spender-Potenzial akzentuiert. Ein Gewinnspiel, in denen die Botschafterinnen und Botschafter gemeinsame Erlebnisse verlosen und eine mehrteilige Newsletter-Journey runden das erste Kampagnenpaket ab. Es folgt ein fliessender Übergang in die End-Year-Campaign, die mit einem digitalen Performance-Framework, drei verschiedenen Direct Mailings und diversen Social-Media-Massnahmen den Fokus ganz auf Fundraising setzt.

Verantwortlich bei SOS-Kinderdorf Schweiz: Silvia Beyeler (Leiterin Marketing), Cornelia Krämer (Leiterin Kommunikation), Livia Chiesa (Digital Marketing Managerin), David Becker (Content Manager); Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation; Fotografie: Rémy Steiner, Hans Schürmann, Remo Neuhaus; Media: TW Media und Digital Nalu. (pd/cbe)