137 Mal Gold, 215 Mal Silber und 351 Mal Bronze. Soviele Medaillen haben die Juroren dieses Jahr insgesamt verteilt.

Thjnk Zürich holt sich eine silberne Auszeichnung für den Pro-Infirmis-Spot «Alle sind gleich. Niemand ist gleicher».



Nochmals Silber in die Schweiz geht für «50 Jahre Big Mac» aus dem Hause TBWA\Zürich. Ausgezeichnet wurden die Sujets «Mixtape/Playlist», «Cash/Bitcoin» und «Jukebox/Spotify».

Jung von Matt/Limmat holt gleich zweimal Bronze. Einmal für den exklusiven Vorverkauf nur für Grosseltern. Diese konnten das Kinderbuch «Gian und Giachen und der Sternschnuppenberg» vorab erhalten. Das zweite Edelmetall holt die Agentur für die «20 Minuten»-Design-Ausgabe im Auftrag von Samsung.

Die dritte Bronzemedaille für die Schweiz geht an Wirz für den Ikea-Schlafevent.

Nur die Goldgewinner haben die Chance, auch mit einem Grand Prix ausgezeichnet zu werden. Die Hauptpreise werden am 3. Oktober in New York verliehen. Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier. (cbe)