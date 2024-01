Rocket: So suchen Seilbahnen Schweiz Nachwuchs

Angehende Lehrlinge haben die Qual der Wahl zwischen hunderten Berufen. Dass die boomende Schweizer Seilbahnbranche gleich zwei attraktive Lehrberufe anbietet, sei vielen jungen Menschen nicht bewusst – obwohl die Karrieremöglichkeiten nach einem erfolgreichen Abschluss hervorragend sind. Das schreibt die Agentur Rocket in einer Medienmitteilung.

Erfahrung mit Nachwuchsförderung-Kampagnen

Darum seien Seilbahnen Schweiz 2023 auf ausgewählte Agenturen zugegangen. In einem Auswahlverfahren machte die Luzerner Fullservice-Werbeagentur mit ihrer «Held:innensuche» das Rennen. Wie Rocket schreibt, habe Seilbahnen Schweiz einerseits das Grundkonzept überzeugt. Andererseits habe die Agentur mit einschlägiger Erfahrung in der Umsetzung von Nachwuchsförderung-Kampagnen punkten können, heisst es weiter.

Die Kampagne-Website AlpineTechHeroes.ch, die gleichnamige begleitende Social-Media-Kampagne, die Schnuppertage «Call of Heroes» im März 2024 sowie Messeauftritte an der Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi, der Fiutscher in Chur sowie dem Salon des Métiers et de la Formation in Lausanne sollen den Abenteuergeist von Teenagern ansprechen und die Vielseitigkeit dieser aussergewöhnlichen Berufswahl hervorheben. (pd/nil)