Publiziert am 13.08.2025

Swisspatat hat zusammen mit Jung von Matt Limmat eine neue Basiskampagne lanciert, die Kartoffelgerichte in verschiedenen Alltagsszenen – vom Familienessen bis zur Grillparty, schreibt die Agentur auf Anfrage von persoenlich.com. Dabei rückt die Vielseitigkeit des Produkts in den Fokus.

Die Kampagne arbeitet mit Fotografie und knalligen Farben. Die dargestellten Szenen sollen authentisch und ungekünstelt wirken. Begleitet werden sie von humorvollen Headlines, die verschiedene Zubereitungsarten wie Gschwälti, Gratin oder Pommes thematisieren.

Die Werbemassnahmen laufen seit Ende Juli und sind bis Ende August über verschiedene Kanäle sichtbar: Digital Out-of-Home (DOOH), klassische Aussenwerbung, Buswerbung sowie über Working Bicycles auf privaten Fahrrädern.

Die Kampagne zielt darauf ab, insbesondere jüngere Menschen anzusprechen, heisst es weiter. Swisspatat will mit dem humorvollen Ansatz sowohl die Bekanntheit als auch den Konsum heimischer Kartoffelprodukte steigern. (pd/spo)