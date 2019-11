In der neusten Ausstellung entführt das Museum für Kommunikation in Bern seine Besucher in die Welt der Hemmungen, wie es in einer Mitteilung heisst. Unter dem Motto «Schweinehunde und Spielverderber» thematisiert das Museum ein Phänomen, «das alle kennen». Das Ausstellungserlebnis ziele darauf ab, ein versöhnliches Verhältnis zu Hemmungen entwickeln zu können.







Neben einem Sujet, mit dem Hemmungen optisch inszeniert werden, zeichnet eyeloveyou für die Entwicklung und Umsetzung der Kommunikationsmittel on-wie offline verantwortlich: Plakat, Falzflyer und Vernissageneinladung werden durch Digitalmassnahmen ergänzt, die der nationalen Ausrichtung des Museums für Kommunikation entsprechen.







Verantwortlich beim Museum für Kommunikation: Nico Gurtner (Leiter Marketing & Kommunikation), Ulrich Schenk (Ausstellungskurator); verantwortlich bei eyeloveyou: Christoph Merkt, Alexandra Theiler (Konzeption, Kreation), Martin Sautter (Animation), Zoe Bensmann, Oliver Kirschbaum (Projektleitung/Beratung), Matthias Willi (Fotografie/Film). (pd/lol)