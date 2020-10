Blue: So wirbt Swisscom für das Rebranding

Am 22. September hat Swisscom das Rebranding von Swisscom TV, Teleclub, Kitag und Bluewin zu «Blue» angekündigt (persoenlich.com berichtete). Dadurch wird ein «durchgängiges Entertainmenterlebnis über sämtliche Touchpoints» hinweg geschaffen – mit neuen Angeboten, neuen Inhalten und der Freiheit, überall darauf zugreifen zu können, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Basis für das neue Angebot bildet «Blue TV». Mit der neuen «Blue TV App» gibt es jetzt «Blue TV» für alle in der Schweiz.

Mit einer emotionalen Kommunikationskampagne will Swisscom «Blue» als Entertainmentmarke in der Schweiz nachhaltig verankern und die Angebote und Inhalte breit bekannt machen.





«Die Kampagne knüpft nahtlos an die Vorgängerkampagne ‹Bereit fürs Leben› an und zahlt somit konsistent auf die Swisscom Kommunikationsplattform #bereit ein, welche in diesem Frühjahr lanciert wurde. Inhaltlich setzt sie genau dort an, wo grosse Unterhaltung uns Menschen am meisten berührt: bei den Emotionen», lässt sich sich Christoph Timm, Leiter Marketingkommunikation der Swisscom, in der Mitteilung zitieren.

Diese Emotionen sollen niemandem vorenthalten werden. Alle in der Schweiz wohnhaften Menschen sollen die Chance haben, das Entertainment-Angebot zu nutzen. «Wann immer sie wollen. Und wo immer sie sind. Selbst wenn sie (noch) nicht Kunden bei der Swisscom sind», schreibt Swisscom.

Bespielt werde ein Strauss klassischer und neuer Medien – vom Plakat bis hin zu Content Marketing ist laut Mitteilung alles im Mix vorhanden. Den emotionalen Ankerpunkt bildet dabei ein 59-sekündiger TV- und Kinospot.







Kreiert wurde die Kampagne grösstenteils intern, umgesetzt wurde sie zusammen mit externen Partnern.

Produktionspartner: 316tn, Ast & Fischer AG, Bühler & Bühler AG, Form AG, Redact Kommunikation AG, Stories AG, TLGG; Media: Capture Media, Hoy AG, Mediaschneider AG, Konnex AG, TLGG. (pd/lol)