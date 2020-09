JvM/Limmat: Social-driven Creativity neu im Angebot

Nun ist klar, warum Jung von Matt/Limmat Jonas Bayona an Bord geholt hat: Die Agentur lanciert ein junges, interdisziplinäres Team von kreativen Content Creators, wie wie am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Das Social-First-Mindset sei die Grundlage für social-driven Creativity und bringe Brands genau dahin, wo sie hinwollen: Direkt in die Feeds, Köpfe und Herzen ihrer Zielgruppen. «Zusammen mit ihren Kunden konzipieren sie relevanten Branded Content, setzen diesen direkt inhouse um und optimieren die Inhalte laufend. Das Team betreut bereits erste namhafte Schweizer Marken», heisst es in der Mitteilung.

Das Team versteht digitale und soziale Kommunikation als Spielwiese für Marken, um authentisch und auf Augenhöhe Geschichten zu erzählen. «Jüngere Zielgruppen wollen mit Marken in Echtzeit interagieren und erwarten von ihnen eine klare Haltung. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie aber umzusetzen in relevante Inhalte, die man gerne teilt und über die man spricht – das gelingt nur wenigen», sagt Christoph Kinsperger. «Oder anders gesagt: keinen Branded Content from Hell. Das machen schon genügend andere», ergänzt Jonas Bayona, ehemaliger Creative Director des Izzy-Magazins, im Interview mit persoenlich.com.

Christoph Kinsperger, der neben Bayona die Leitung übernimmt, hat bereits seit sieben Jahren dunkelgrünes Blut. Zuletzt war er als Executive Project Director Content & PR bei Jung von Matt/Limmat tätig. Davor leitete er die Kommunikation bei der Agentur Blofeld. Vor seiner Agenturzeit arbeitete der studierte Medienwissenschaftler als Journalist für diverse Musik- und Kulturmedien wie Viva Schweiz, Word oder Most Magazine.

Alexander Thöny arbeitet seit zehn Jahren im Social-Media-Bereich und verantwortet bei Jung von Matt/Limmat seit zwei Jahren als Konzepter und Projektleiter erfolgreiche Social Campaigns für Kunden wie GIMS, swisspatat oder Wingo.

Jeannine Schnetzler hat die vergangenen vier Jahre mit ihren Social Campaigns dafür gesorgt, dass der Schweizer Sneakerstore Titolo zu einer der global wichtigsten Adressen auf dem Sneaker Markt wurde. Sie besitzt ein CAS in Design Leadership.

Laura Meister ist studierte Politik-Wissenschaftlerin und organisierte unter anderem den Digital Switzerland Day. Sie war dabei auch für die Social Channels des wichtigsten Schweizer Digital-Events zuständig.

Raymi Mendoza ist ausgebildeter Graphic Designer und JvM-Rückkehrer. Neben seiner Tätigkeit bei Jung von Matt/Limmat hat er ein eigenes Kleiderlabel und verantwortet eine eigene Partyreihe.

Adam Keel arbeitete unter anderem als Videoproduzent beim SRF und dem Izzy-Magazine. Im Rahmen seiner Diplomarbeit an der ZHdK lancierte der Storyteller und Tüftler die Erklärplattform mobilejournalism.ch. (pd/eh)

Kurzprofil Jung von Matt/Limmat

