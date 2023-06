Pünktlich zum Sommer startet Vitamin Well seine erste schweizweite Out-of-Home-Kampagne unter dem Motto «Ready for Summer», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne wird durch die beiden Olympiasiegerinnen Belinda Bencic und Corinne Suter als Markenbotschafterinnen unterstützt.

Belinda Bencic, Olympiasiegerin 2021 im Frauen-Einzelturnier im Tennis, und Corinne Suter, Gewinnerin der Olympia-Abfahrt 2022, verkörpern gemäss Mitteilung mit Leidenschaft, Bodenständigkeit und Authentizität die Essenz der Marke. Die beiden Top-Athletinnen sind diesen Sommer in der ersten schweizweiten Vitamin Well Kampagne in der Deutschschweiz zu sehen, sowie auch das neue Vitamingetränk «Protect» mit Mango-Ananas-Geschmack. In der französisch- und in der italienischsprachigen Schweiz liegt hingegen der Fokus auf den drei Bestsellern «Reload», «Antioxidant» und «Awake» und einem auf das Produkt abgestimmten Claim in der jeweiligen Landessprache.

Die nationale Vitamin Well Aktivierung startete am Montag mit einer grossangelegten Out-of-Home-Kampagne und wird von weiteren digitalen Massnahmen flankiert, heisst es weiter. In insgesamt über 200 Ortschaften an 970 Plakatstellen, darunter auch am Zürcher Hauptbahnhof, wird die Kampagne während rund zwei Wochen ausgespielt. Das Ziel bestehe darin, die Marke ganzheitlich zu positionieren und eine breite Zielgruppe anzusprechen. Erstmals wird auch «Protect» in den Kommunikationsmassnahmen von Vitamin Well in der Schweiz zu sehen sein. (pd/yk)