Publiziert am 04.05.2026

Unter dem Claim «Demenz heisst nicht vergessen, sondern sich zu erinnern …» zeigt die Kampagne Betroffene und Angehörige aus Zürich, die ihre Geschichten öffentlich teilen. Laut Mitteilung leben rund 8'000 Menschen in der Stadt mit Demenz. Die Kampagne bewirbt zudem die neue städtische Informationsseite stadt-zuerich.ch/demenz und richtet sich neben der Allgemeinbevölkerung auch an Angehörige und Fachpersonen.

Stadtrat Andreas Hauri, Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements, lässt sich zitieren, eine demenzfreundliche Stadt entstehe «auch in der Art, wie wir Menschen mit Demenz begegnen». Die Kampagne ist auf Plakaten, in Trams sowie auf digitalen Kanälen sichtbar und soll laut Mitteilung über die kommenden Monate schrittweise vertieft werden. (pd/nil)