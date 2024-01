Winterthur ist eine der schönsten und sichersten Städte der Schweiz. Und so soll es auch bleiben. Die Stadtpolizei Winterthur wirbt in der neue Kampagne nicht einfach nur um Bewerberinnen und Bewerber, sondern um Menschen, die die Stadt repräsentieren wollen. Die schreibt die verantwortliche Agentur Freundliche Grüsse in der Mitteilung.