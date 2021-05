Bosch: Start der Schweizer #LikeABosch-Kampagne

Im Zentrum der Kampagne stehen die beiden Videoclips «Gesund leben #LikeABosch» und «Nachhaltig leben #LikeABosch». Diese sollen auf humorvolle Art und Weise vermitteln, welchen Beitrag «Technik fürs Leben» zur Gesundheit, Hygiene und mehr Nachhaltigkeit in den eigenen vier Wänden leisten kann.

Nach dem Erfolg der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Stress realisierten «Fresh up your life»-Kampagne setzt Bosch auch für die diesjährige Marketingkampagne weiter auf lokale Relevanz und die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Künstler. So hat dieser als Markenbotschafter der Hausgeräte neue, Schweizerdeutsche und Französische Lyrics für die lokale Adaption der #LikeABosch-Kampagne verfasst und aufgenommen.

Die beiden Videoclips sowie weitere Inhalte der Kampagne inklusive der neuen Songtexte sowie ein Interview mit Stress und die Möglichkeit, eine personalisierte #LikeABosch-Signatur zu erstellen, finden sich auf likeabosch.ch.

YouTube (60s): Gesund leben #LikeABosch







YouTube (60s): Nachhaltig leben #LikeABosch:







TV-Spot (30s): Gesund leben #LikeABosch







TV-Spot (30s): Nachhaltig leben #LikeABosch







Verantwortlich bei BSH Schweiz: André Franz (Head of Marketing), Regine Schoeller (Brand Communication Manager); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Sebastian Kaps (Projektleitung), Valérie Gantenbein (Content), Sebastian Danielsson (Art Direction), Philipp Klink (Text); Media: MediaCom Switzerland; Social Media: Brandpunkt GmbH; Ausgansversion, Region Europe; BSH Region Europa: Jonas Ekloef (Head of Bosch Regional Communications), Daniela Reuter (Brand Manager Bosch, Region Europe); Verantwortlich bei JvM/Alster: Max Lederer (Managing Creative Director), David Leinweber (Group Creative Director), Jörg Meyer (Creative Director), Simon Schröder (Client Service Director), Toni Gabel (Senior Project Manager), Anahita Ghanizadeh (Copywriter), Natascha Kuehn (Copywriter), Dennis Cicioglu (Copywriter), David Voss (Senior Producer); Czar Film GmbH: Bey-Bey Chen-Rönz (Executive Producer), Philip Lony (Producer). (pd/lol)