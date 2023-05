Um die Generation Z auf Jobs.ch und Jobup.ch zu bringen, haben die Myty-Agenturen The House und Hutter Consult eine Video-Reihe mit Fokus auf TikTok entwickelt unter dem Motto «Mach's genau so wie du wotsch», wie es in einer Mitteilung heisst.



Die Schwerpunkte der Kampagne wurden gemäss Mitteilung anhand einer Befragung der jungen Zielgruppe gesetzt: 60 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen ein Mix aus Homeoffice und Arbeit vor Ort wichtig ist, 47 Prozent der Befragten, dass ein guter Lohn für ihre Arbeitsmotivation nötig ist und 66 Prozent der Befragten wollen Arbeitgebende, die Rücksicht auf eine gute Work-Life-Balance nehmen.



Authentizität ist ein Schlüsselfaktor



Bei der Fokusgruppe zeigte sich, dass das Format der Social-Media-Plattform «BeReal» am besten ankommt, da die Zielgruppe die Videos nicht interpretieren möchte, sondern einfache und unterhaltsame Stories bevorzugt. Dabei sei Authentizität ein Schlüsselfaktor. Die teilnehmende Fokusgruppe empfand es auch als wichtig für die Glaubwürdigkeit, dass die Inhalte der Videos nach dem Swipe-up entsprechend hinterlegt sind und direkt zu den entsprechenden Suchresultaten auf Jobs.ch und Jobup.ch führen. Schlussendlich wählte die Gruppe aus mehreren Stories ihre Favoriten aus, heisst es weiter.



Die drei Videos zum Thema Work-Life-Balance, Flex-Work und Salary Check werden auf den Sozialen Medien und YouTube ausgespielt, wobei TikTok als Hauptkanal agiert. Für die Produktion wurden drei Models aus der Generation Z engagiert. Die Erzählweise passiert aus zwei Perspektiven, wie die Zielgruppe sie von «BeReal» kennt. Um die User wiederholt anzusprechen und damit die Relevanz und den Kontakt zu stärken, wurde die Kampagne als Serie angelegt.



Verantwortlich bei JobCloud: Davide Villa (CEO), Hans Tuithof (Chief Marketing Officer), Moritz Schmid (Brand & Communications Manager), Jeanine da Silva (Graphic and Multimedia Designer); verantwortlich bei The House: Maria Brandi (Chief Creative Officer), Oliver Spalt (Art Director), Veronica Futterknecht (Grafikerin), Andreas Jorgella (Business Development,) Frank Lang (CEO / Director Consulting) und Nina Schennach (Senior Consultant / Projektleitung); verantwortlich bei Hutter Consult: Michaela Gahbauer (Senior Consultant Social Media), Markus Edelberg (Senior Consultant), Anna Kruczek (Junior Consultant); verantwortlich bei Neoviso (Fokusgruppe & Produktion): Yannick Blättler (Geschäftsführer, Strategie), Andrea Fallegger (Head of Data & Insights), Alena Huber (Junior Art Direction & Producer), Alexandra Wimmer (Project Manager), Anja Amstutz (Strategie & Project Manager), Elia Zobrist (Videographer), Marco Zanga (Videographer & Editor), Nuria Oehms (Producer). (pd/yk)