PAM Advertising: Sternchentext und löchriger Käse für BDP

Nebst der medienwirksamen Anzeige am Zürcher HB, die Roger Köppel als Drama Queen bezeichnete (persoenlich.com berichtete), hat PAM in den vergangenen Monaten weitere 12 Plakate kreiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Bereits anfangs April lancierte die BDP Schweiz die Kampagne «BDP. Langweilig, aber gut.» mit dem Ziel ihre 8 Parlamentssitze zu verteidigen und schaltete laufend neue Plakate. Hier nochmals alle Werbeträger zusammen:





PAM kreierte auch die Kandidatenplakate und Kandidatenprospekte sowie Merchandise-Artikel: eine Thermosflasche sowie BDP-Smiley Aufkleber.





Verantwortlich bei PAM Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Kreation, Strategie, Beratung). (pd/lol)