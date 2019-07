Bei dieser Consent-Kampagne verzichtet Amnesty bewusst auf ihre «sonst eher trockene, kämpferische Ansprache». Denn mit der Kampagne wolle man junge Menschen nicht etwa die Freude am Sex nehmen, sondern sie an die wichtigste Spielregel erinnern: «Erst Ja, dann ahh». Dieser eingängige Claim stehe darum auch im Mittelpunkt aller Werbemassnahmen, wie Spinas Civil Voices in einer Mitteilung schreibt.

Vor der Kamera stöhnte unter anderen die bekannte Schweizer Influencerin Karen Fleischmann, die diese freche Aktion von Amnesty gern mit vollem Körpereinsatz unterstützt hat:

Für die Regie der Spots zeichnet die bekannte Schweizer Regisseurin Barbara Miller verantwortlich, die mit ihrem Dokumentarfilm «Female Pleasure» 2018 einen international ausgezeichneten Kino-Hit landete:

Insgesamt vier Spots und Printsujets sowie diverse Massnahmen auf Social Media werden dafür sorgen, dass das Thema «gegenseitige Zustimmung» ins Bett und unters Volk kommt.

Verantwortlich bei Amnesty International: Alexandra Karle (Director Communication), Christine Heller (Leiterin Campaigning), Noëmi Grütter (Campaigner), Cyrielle Huguenot (Campaigner); verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Matthias Freuler und Stephan Huwiler (Kreation), Hannes Aeschlimann (Grafik), Manuel Schmid (Beratung), Veera Juvonen (Leiterin Digital-Unit); verantwortlich Foto und Spots: Simon Opladen (Fotographie), Stories (Produktion Spots), Barbara Miller (Regie), Pascal Walder (DOP), Stefanie Bereiter (Producer), Robin Fessel, Julia Morf (Ausstattung), Hans Kaufmann (Editor), Billy Bains /Stefan Bucher (Postproduction Supervisor), Laura Rindlisbacher (Casting). (pd/eh)