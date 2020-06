Der Gäupark Egerkingen will seine jährlich 1'000'000 Besucherinnen und Besucher noch mehr an sich binden und besser kennenlernen. Möglich machen soll das eine App, die sowohl Partner als auch Kunden involviert und eine Werbekampagne, welche in jedem Kunden den Sparfuchs weckt, heisst es in der Mitteilung dazu.

Die Gäupoints-App sei ein revolutionäres CRM-System, das dem Einkaufszentrum ermögliche die Besucher einzubeziehen und laufend deren Daten zu sammeln. So könne es seine Kunden individuell ansprechen und die ganze Gäupoints-Community steuern, heisst es weiter. Die App verbindet das Einkaufszentrum mit seinen Besuchern, seinen Geschäften sowie weiteren Unternehmen aus der Umgebung. Alle würden profitieren: Geschäfte mit einer zusätzlichen Plattform für ihre besten Angebote, Kunden mit individuellen Coupons und schlussendlich auch der Gäupark, der seine Kunden besser kennenlernt.

Jedes Werbemittel ein Kompliment

Für Kommunikation, Naming und Design der Gäupoints-App zeichnet Komet verantwortlich. Die Berner Werbeagentur entwickelte hierfür ein Konzept, wonach jeder, der die App herunterlädt, ein Kompliment macht: «Die neue App für Schlaue.» Passend dazu dient ein computergenerierter Fuchs als Wiedererkennungssymbol und sorgt entlang der gesamten Customer Journey für Sympathiewerte: Egal ob sich die Zielgruppe zuhause, unterwegs, im Gäupark oder am POS befindet. Alles mit dem Ziel, in jedem der 1'000'000 Gäupark-Besucherinnen und Besucher den inneren Sparfuchs zu wecken.

Verantwortlich beim Shoppingcenter Gäupark: Idee und Konzept App; Benny Brückner (Centerleiter), Vanessa Büchel (Marketing/Kommunikation); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD), Daniel Müller und Luca Ferrari (Text), Ramon Niederhauser (AD), Melanie Schlunegger (DTP), Corinne Hert (Client Service Director), Claudia Shatri (Senior Beraterin); verantwortlich App-Programmierung: Boncard, Baden-Dättwil; verantwortlich CGI Fuchs: Zeitsprung Commercials, Düsseldorf (pd/wid)