Cavalcade: Swisscaution lässt die Buchstaben tanzen

Publiziert am 19.03.2026

Der Anbieter von Mietkautionen setzt seine Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Cavalcade fort. Die Kampagne für Swisscaution knüpft an die visuelle Identität an, die in den vergangenen Jahren gemeinsam aufgebaut wurde, schreibt die Lausanner Agentur in einer Medienmitteilung. Getreu dem Markenclaim «Unbeschwert Mieten» setzt das Unternehmen der Mobiliar erneut auf kräftige Farben, Leichtigkeit und eine klare Bildsprache.

Das gestalterische Herzstück der Spots ist die Typografie: Die Schrift wird zum eigenständigen Darsteller, der sich in die jeweilige Szene einfügt und mit den Figuren interagiert. So werden konkrete Markenversprechen – etwa die unkomplizierte Rückerstattung einer Kaution oder der Zugang zum Kundenservice – bildhaft in Szene gesetzt.

Ab sofort sind die drei Spots im Fernsehen und in den sozialen Netzwerken zu sehen. (pd/nil)



