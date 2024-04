Die Kampagne ist auf Social Media, in Medien-Netzwerken auf verschiedenen Kanälen und an sieben grossen Schweizer Bahnhöfen zu sehen. Sie zeige auf, wie spannend ein Besuch in Goldau ist, was die Tiere gleich selbst bewiesen, schreibt die Agentur Bühler & Bühler.

So machten die Tiere auf ihre teils verblüffenden Merkmale und Fähigkeiten aufmerksam. Die Eule beispielsweise, die nachts mit ihren Ohren navigiert. Der Fischotter, der die Luft bei seinen Tauchgängen bis zu sieben Minuten anhalten kann. Oder der Karpatische Luchs – er rennt auf Jagd nach Beute bis zu 45 km/h schnell. Jedes Sujet trage einen edukativen Charakter mit, schreibt die Agentur weiter.

Nach Luchs, Otter, Eule, Dachs und Wolf folgen in einer zweiten Welle weitere Tier-Testimonials: Das Eichhörnchen, der Braunbär und die Mufflons. (pd/nil)