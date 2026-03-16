Ziel war es, die besondere Kultur des Hauses sichtbar zu machen, steht in einer Medienmitteilung. Das Baur au Lac befindet sich bereits in siebter Generation in Besitz der Gründerfamilie. Die Kampagne will das Gemeinschaftsgefühl, das Mitarbeitende und Baur au Lac seit Generationen verbindet, in eine zeitgemässe Arbeitgebermarke übersetzen.

Seit 1844 steht das Baur au Lac für Gastfreundschaft auf höchster Qualität. Dieser Anspruch prägt nicht nur das Gästeerlebnis, sondern auch das tägliche Miteinander im Team. Rosarot entwickelte auf Basis der EVP des Baur au Lac ein umfassendes Employer-Branding-Konzept, das die Haltung des Hauses klar, wertig und emotional transportiert.Herausforderung der Aufgabe war es, passend zum bestehenden Markenauftritt des Baur au Lac ein eigenständiges Employer Branding zu entwickeln. Im Zentrum des neuen Konzepts steht nun ein eleganter, reduzierter und zugleich lebendiger Look & Feel, ergänzt durch einen eigens für das Employer Branding erstellten Tone of Voice. Die Kommunikation spricht bestehende und zukünftige Mitarbeitende nicht an – sie lädt sie ein. Immer persönlich, immer wertschätzend, immer auf Augenhöhe.Charakteristisch sind eigens entwickelte Icons und Linienelemente, die der Kommunikation eine persönliche Handschrift verleihen. Auch die neu konzipierte Bildwelt übersetzt konsequent das Gemeinschaftsgefühl im ästhetischen Reportagestil in authentische Schwarz-Weiss-Momente aus dem Arbeitsalltag.Ob auf Roll-Ups und Flyers für Berufsmessen oder auf Signage-Screens im Mitarbeitenden-Bereich, das Employer Branding kommt in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz. So zeigt sich das Baur au Lac auch als Arbeitgeber zeitgemäss und willkommenheissend – intern wie extern. (pd/red)