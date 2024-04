Bernardini + Schnyder ist spezialisiert auf die Projektierung, Realisation und Optimierung digitaler Lösungen. Am liebsten kümmert sich das Team in Zürich, Wien, Sofia & Bukarest jedoch um Projekte, bei denen innovative Plattformen von Grund auf neu entwickelt werden müssen, um komplexen Anforderungen zu genügen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit ihrer neuen Typo-Kampagne empfiehlt sich die Agentur ganz bewusst für besonders schwierige Jobs – und behauptet kühn, diese auch stemmen zu können.

«Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr», wird Diego Bernardini in der Mitteilung zitiert. Diese selbstbewusste Haltung wolle man sich nach 23 Branchenjahren und hunderten erfolgreich umgesetzten Projekten einfach mal leisten.

Die Anzeigen erscheinen über mehrere Monate in den Fachzeitschriften persönlich und die Baustellen. Ausserdem ist eine Flyerbeilage im Schweizer Split von Brand eins geplant. (pd/wid)