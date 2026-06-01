01.06.2026

Franz & René

Vaudoise zeigt Tennis von der Seitenlinie

Die Vaudoise Versicherungen begleiten die Tennisübertragungen auf SRF künftig mit einer neuen Spot-Serie.
Publiziert am 01.06.2026

Im Mittelpunkt der Spots stehen nicht Profispielerinnen und -spieler, sondern Figuren aus dem Umfeld des Sports – ein Vater, eine Trainerin, ein Ballmädchen. Verantwortlich für die Spots ist die Berner Agentur Franz & René.

Die Kampagne knüpft gemäss einer Medienmitteilung von Franz & René an eine seit 2025 laufende Markenkampagne an; Vaudoise positioniert sich darin als genossenschaftliche Versicherung, die sich für den Schweizer Tennisnachwuchs engagiert.

Sechs 10-sekündige Clips laufen als Intro-, Outro- und Reminder-Spots während der Übertragung nationaler und internationaler Tennismatches. (pd/nil)

Credits

Verantwortlich bei Vaudoise Versicherungen: Véronique Oliveira (Leiterin Kommunikation & Branding), Marine Lintanf (Leiterin Brand Communication), Lâl Razlikli (Brand Communication Manager), Marc Bertoli (Head of Brand Design); verantwortlich bei Franz & René: Valérie Pecalvel (Strategic Director), Luciano Gerber (Client Service Director), Vincent Eichenberger (Senior Berater & Digital), Samy Gatto (Art Director), Yannic Sommer (Senior Motion & Graphic Designer); Produktion Christopher Novak (Senior Producer, Shining Film); Regie: Eric van den Hoonaard.


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