Publiziert am 01.06.2026

Im Mittelpunkt der Spots stehen nicht Profispielerinnen und -spieler, sondern Figuren aus dem Umfeld des Sports – ein Vater, eine Trainerin, ein Ballmädchen. Verantwortlich für die Spots ist die Berner Agentur Franz & René.

Die Kampagne knüpft gemäss einer Medienmitteilung von Franz & René an eine seit 2025 laufende Markenkampagne an; Vaudoise positioniert sich darin als genossenschaftliche Versicherung, die sich für den Schweizer Tennisnachwuchs engagiert.

Sechs 10-sekündige Clips laufen als Intro-, Outro- und Reminder-Spots während der Übertragung nationaler und internationaler Tennismatches. (pd/nil)