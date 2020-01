Was antwortet man einem Freund per Messenger, der plötzlich Astronaut werden will? «Schaffst du locker», schliesslich gäbe es den Weiterbildungskredit von Cembra. In der neuen Kampagne von The House habe Cembra-Markenbotschafterin Christa Rigozzi auf alles eine humorvolle Antwort bereit. Je nach Formaten und Channels kommen die Chats aber auch von ihr losgelöst zum Einsatz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne erfülle breit gefächerte Anforderungen und bleibe dabei agil: Neben der erstmaligen Integration des von Metadesign überarbeiteten Cembra-CI/CDs mit Farbgradient, neuer Typo sowie angepasstem Logo für mehr Swissness, mache sie schnelles und anpassbares Storytelling möglich. Besonderes Augenmerk wurde daraufgelegt, dass touchpoint- und zielgruppengerecht flexibel temperiert werden kann, wie es weiter heisst. Dabei bleibe der Fokus auf den drei Kernthemen Weiterbildung, Wohnen und Mobilität.

Mit der intensiv genutzten Kommunikationsform würden bei den Zielgruppen gelernte Aufmerksamkeitstrigger gesetzt. Die Chatboxes als Stages mit Emojis als Verstärkern würden sowohl auf statischen wie auf Bewegtbildformaten diverse Vorteile bringen, wie einen hohen Wiedererkennungswert bis hin zur möglichen Nutzung in Kleinstformaten und auf Mobile.

Im weiteren Kampagnenverlauf werden Dynamic Ads «über ein ausgeklügeltes Messaging-, Trigger- und Aussteuerungssystem geschaltet». Die Landingpages werden mittels A/B-Testing stetig optimiert und in einem zweiten Schritt mit neuen Features ausgebaut, heisst es weiter.



Die Kampagne startete am 13. Januar 2020 mit TV, Plakat, digitalen Plakaten, grossflächigen Online-Branding-Formaten und wird das ganze Jahr laufen.



Verantwortlich bei Cembra: Jerry Fohringer (Managing Director B2B), Claudia Zeller (Head of Marketing & Sales Support); verantwortlich bei The House: Grischa Rubinick (Executive Creative Director), Sascha Borsai (Creative Director Text), Roger Dobmann (Senior Art Director), Ritiane Da Cassia Zimmerli (Digital Art Director), Carolin Wiedemann (Senior Art Director), Laura Jaggi (Junior Art Director), Nico Podgorny (Director Consulting), Romina Plesca (Junior Consultant), Sebahat Derdiyok (Agency Producing); Film: Shining Pictures, Noël Dernesch (Director); Fotografie: Per Kasch. (pd/cbe)