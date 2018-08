MetaDesign: Von der magischen Hörerfahrung der Kinder

Die Kindheit ist Lebensphase, Phänomen und Faszination zugleich. Sie steht für Aufbruch und Anfang, Erforschen und Entdecken. Für Familie und erste Freundschaften. Für das Privileg, sich aus allem seinen eigenen Reim zu machen. Für Gedanken und Vorstellungen, die absolut frei sind.

Lucerne Festival geht am Sommer-Festival dem Thema Kindheit musikalisch auf den Grund, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Festspielsommer wird am Freitag, 17. August, eröffnet und dauert bis am 16. September. Er bringt zum wiederholten Mal die Weltstars der Klassik nach Luzern. MetaDesign hat als Partner für strategische Markenführung und Kommunikation die Werbekampagne entwickelt. Das Kampagnenmotiv zeigt Kinder, die an einer Muschel lauschen. Es illustriert eine typisch kindliche und bisweilen magische Hörerfahrung aus der Kindheit.

«Für einige ist die Kindheit ein Sehnsuchtsort, das verlorene Paradies aus einer Lebensphase, als noch alles in Ordnung war», wird Michael Haefliger, Intendant Lucerne Festival, in der Mitteilung zitiert. «Für andere sind die Erinnerungen weniger positiv, und das hat meist mit der Zeit oder den sozialen Verhältnissen zu tun, in die sie hineingeboren wurden, oder mit den Menschen, unter denen sie aufgewachsen sind. Kinder stehen für Unschuld, für Liebe, für Zukunft, vielleicht auch für etwas Göttliches. Ich wünsche uns allen, dass wir im Luzerner Sommer von 2018 das Staunen der Kindheit wieder lernen und die Neugierde wach wird.»

Michel Gabriel, Managing Director MetaDesign, ergänzt: «Lucerne Festival und das Sommer-Festival sind nicht nur als Institution, Kulturereignis und Marke von besonderer Strahlkraft. Für uns als Agentur ist es jedes Jahr ein Privileg, uns strategisch und kreativ mit dem Festivalthema auseinandersetzen zu dürfen und das Publikum dafür zu begeistern.» (pd/cbe)