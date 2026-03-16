Publiziert am 16.03.2026

Kurze Onlinevideos greifen Klischees wie Skipisten und Wanderwege auf, um den Übergang zum Golfen zu zeigen. Sie betonen die hohe Dichte und Vielfalt der Golfplätze inmitten eindrucksvoller Naturlandschaft. Ziel ist es, das Golfpotenzial Graubündens national bekannter zu machen.

«Wir nutzen die geläufigen Bündner Klischees als humorvolles Sprungbrett, um klarzumachen: In Graubünden lässt sich auch hervorragend golfen», wird Antonella Klee, Senior Marketing Managerin von Graubünden Ferien, in einer Mitteilung zitiert.

Zwei 15-Sekunden-Spots laufen online, unterstützt durch Inserate in Golfmedien, DOOH nahe Golfclubs sowie Performance-Ads auf Social Media, Bannern und Google Search. Die Kampagne läuft die gesamte Golfsaison. (pd/cbe)