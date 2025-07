Spinas Civil Voices: Von Fairplay und Schwalben

Publiziert am 02.07.2025

Zum Anpfiff der Fussball-EM in der Schweiz schickt Pro Natura ein aktuelles Sujet der Imagekampagne aufs Feld. Es fordert Fussballerinnen und Fans mit einer Portion Humor auf, die sich für Fairplay überall einzusetzen – also auch für die akrobatischen Flugkünstler der Schweizer Natur, wie es in einer Mitteilung heisst. Umgesetzt hat die Kampagne die Agentur Spinas Civil Voices. (pd/spo)