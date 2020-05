In einem Pitch um das neue Erscheinungsbild des Vereins Zürcher Museen konnte sich Heads Corporate Branding durchsetzen. Im Sommer wird das neue Erscheinungsbild zu sehen sein. Der neue Auftritt soll nebst den zahlreichen Museumsbesuchern auch vermehrt ein jüngeres Publikum ansprechen, das im Moment noch eher bei der erfolgreichen «Langen Nacht der Museen» in die Ausstellungsräume findet.

Kurzfristig wurde nun Heads beauftragt, auch die Museumsöffnung nach dem Lockdown zu kommunizieren, wie die Agentur mitteilt. Wie wichtig der Bevölkerung die fehlende Kultur sei, zeige eine am 7. Mai veröffentlichte Studie von Tages-Anzeiger und GDi Gottlieb Duttweiler Institut: Am meisten vermisst wird das Treffen von Freunden und Verwandten (81 Prozent), doch schon am zweitmeisten vermissen die Zürcherinnen und Zürcher die Kulturveranstaltungen (50 Prozent). Gut also, öffnen am Montag die ersten Museen ihre Tore.

Die Sujets erscheinen in den kommenden Tagen in Tages-Anzeiger und NZZ, auf Zürcher Kulturplakatstellen und Social Media. (pd/cbe)