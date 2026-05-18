Die Kampagne läuft schweizweit auf überwiegend digitalen Kanälen. Im Mittelpunkt stehen reale Wanderinnen und Wanderer, die in fünf verschiedenen Sujets vor Schweizer Landschaften abgebildet sind. Konzept und grafische Umsetzung stammen von der Berner Kommunikationsagentur Bold AG.
Der Verband begründet die Initiative mit einer nach eigenen Angaben geringen Bekanntheit in der Bevölkerung. Den grössten Teil seines Budgets – laut Verband rund 70 Prozent – finanziert er über Gönnerschaften und Spenden, während die öffentliche Hand knapp acht Prozent beisteuert. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Schweizer Wanderwege: Andrea Boillat (Kampagnenleitung, Leitung Bereich Marketing und Kommunikation), Evelyne Zaugg (fachliche Unterstützung, Leitung Bereich Mittelbeschaffung und Support); Konzept und grafische Umsetzung: Bold AG Kommunikationsagentur.
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