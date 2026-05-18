Kampagnengelder

15 Millionen für die 10-Millionen-Initiative

15 Millionen für die 10-Millionen-Initiative

Noch nie seit Einführung der Meldepflicht ist so viel Geld in einen Abstimmungskampf geflossen.

Noch nie seit Einführung der Meldepflicht ist so viel Geld in einen Abstimmungskampf geflossen. Auf der Ja-Seite dominiert das SVP-Umfeld, auf der Nein-Seite stemmt Economiesuisse fast die Hälfte der Mittel.