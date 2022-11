Der Medien-Onlineshop Ex Libris, welcher 1947 als Buchclub gegründet wurde, feiert dieses Jahr sein 75-Jahr-Jubiläum. «Seit 75 Jahren für jede*n das passende Buch», lautet deshalb der Slogan der Jubiläumskampagne von Ruf Lanz, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Nachdem im Sommer bereits die aktuelle Anzeige mit Hobbypilot Alain Berset in der Sonntagspresse für Aufsehen gesorgt hatte (persoenlich.com berichtete), folgt nun die eigentliche Kampagne.

Das Hauptmedium sind Plakate an Orten mit hoher Verweildauer, zum Beispiel an ÖV-Haltestellen, wie Ruf Lanz schreibt. Wegen der längeren Vorlauf- und Einsatzzeit von Plakaten habe die Agentur diverse Motive konzipiert, die über die Tagesaktualität hinaus wirken. Darauf sind einige bekannt wirkende Köpfe hinter passenden Büchern zu sehen. So erinnert einer verdächtig an den Mann, der soeben seine erneute US-Präsidentschafts-Kandidatur als «sehr, sehr, sehr wahrscheinlich» bezeichnet hatte, ein anderer an den Vater der Neutralitäts-Initiative.

Weitere Motive spielen via Buchtitel auf gegenwärtige Themen an, etwa der Notfall-Ratgeber «Kochen ohne Strom» in der Hand eines Kochs oder das Tierbuch «Wölfe – unsere wilden Nachbarn» in der Hand eines Jägers.

Die Ex Libris Jubiläumskampagne ist auf F200-Plakaten und e-Panels sowie situativ auf Anzeigen und Bannern zu sehen.

Verantwortlich bei Ex Libris: Oona Grauers (Leiterin Marketing & Kommunikation), Julian Burri (Campaign Manager), Nico Wagner (Online & Marketing Manager); verantwortlich bei Ruf Lanz: Mario Moosbrugger (Art Direction), Armin Arnold (DTP), Nadia Amaru, Carlotta Biffi (Projektmanagement), Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Creative Direction). Externe Partner: Detail AG. (pd/wid)