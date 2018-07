In diesen Tagen sind die grossen Stars der internationalen Schachszene in der Schweiz zu Gast und messen sich am International Chess Festival. Mit dabei ist auch der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen, welcher unter anderem gegen die Weltnummer Drei Shakhriyar Mamedyarov spielt.

Für die Sponsoring-Anzeige des Events hat Erdmannpeisker für Bimbosan eine Anzeige konzipiert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Die Botschaft: Das Bimbosan-Sortiment biete alles, was kleine Könige und Damen für den perfekten Start ins Leben brauchen.

Verantwortlich bei Bimbosan: Daniel Bärlocher (CEO); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD), Jenny Ziörjen (Art Direction), Felix Reidenbach (Illustration), Selina Helbling (Beratung). (pd/maw)