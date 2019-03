Wirz: Was Menschen zusammenschweisst

Wirz hat für die Bierbrauerei Feldschlösschen den neuen Kampagnenfilm umgesetzt. In kraftvollen Bildern streiche der Film hervor: «Feldschlösschen ist das Bier, das Menschen zusammenbringt, das Brücken schlägt und uns alle verbindet», heisst es in der Mitteilung dazu. Es sei ein «nachdrückliches Manifest für die Werte der Traditionsmarke aus Rheinfelden.»

Für die Umsetzung konnte Feldschlösschen den international renommierten Regisseuren Rob Sanders (u.a. «The Independent») gewinnen. Unter dem Claim «Feldschlössen verbindet» zeigt er die Herausforderungen, die es im Leben zu bewältigen gilt.



Die Authentizität des Films ist hauptsächlich den Protagonistinnen und Protagonisten zu verdanken, so Wirz. Feldschlösschen verzichte konsequent auf Schauspieler. Im Film würden echte Menschen in Rollen gezeigt, die sie auch im echten Leben ausfüllen. Von den Feuerwehrleuten, über die Schwinger und Eishockeyaner, bis hin zu den Bierbrauern und weiteren Mitarbeitern im Feldschlösschen in Rheinfelden – sie alle verbinde dieselbe Leidenschaft für Feldschlösschen Bier.



Neben dem Film wurden für die Kampagne auch neue Sujets sowie diverse Promotions- und Digitalmassnahmen umgesetzt. (pd/wid)