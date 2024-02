Der Schweizer Elektrogrosshändler Otto Fischer wurde 1899 gegründet und blickt auf eine 125-jährige Unternehmens- und Erfolgsgeschichte zurück. Für die Jubiläumskampagne hat das Unternehmen die kreative Energie von Ruf Lanz fliessen lassen. CD Markus Ruf und AD Catherine Martin haben 2020 bereits «Build Smart by Otto Fischer» lanciert, die Plattform für intelligent vernetzte Gebäudetechnik (persoenlich.com berichtete).

Die aktuelle Jubiläumskampagne erinnert an Erfindungen und Ereignisse, die ihren Ursprung ebenfalls im Jahr 1899 haben und verbindet diese mit den Leistungen in der Gebäudetechnik.

Als Stilmittel wurde das PUR-Verbindungskabel von Otto Fischer gewählt, das in der Branche aufgrund seiner Qualitäten, aber auch wegen seiner auffällig orangen Farbe bekannt ist. PUR ist eine Abkürzung für Polyurethan, ein reissfester, schwer entflammbarer Kunststoff, der sich perfekt für die Isolation von Kabeln eignet.

So entstand eine reduzierte, buchstäblich pure Jubiläumskampagne, welche Otto Fischer – so Art Directorin Catherine Martin - «stilvoll von den sonst eher hemdsärmelig auftretenden Mitbewerbern differenzieren soll».

Die Kampagne erscheint in statischer und animierter Form in Fachmedien, am POS, an Messen, an Jubiläumsevents und in digitalen Kanälen.

Verantwortlich bei Otto Fischer: Pascal Grolimund (Leiter Marketing, Mitglied der Geschäftsleitung), Marcus Aeberhard (Leiter Kommunikation), Besjana Lokaj (Marketing Manager und Events); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Catherine Martin (Art Direction & Illustration), Gian Marco Juon (Beratungsleitung), Armin Arnold (DTP). CGI: Tobias Stierli, Flaeck. Motion Design: RoDo Works. (pd/wid)