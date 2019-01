Activ Fitness überrascht kurz nach den Festtagen mit einer Kampagne, welche das Thema Festtagsspeck auf den Punkt bringt. Die Botschaft lautet: Weg mit dem Weihnachtssschmuck. Dies wird visualisiert in Form einer Weihnachtskugel, welche offensichtlich etwas ausser Form geraten ist und eher an einen Sumoringer erinnert, wie es in einer Mitteilung heisst.



Die von Zürchermarketing konzipierte Digital- und Analog-Kampagne läuft seit anfangs Jahr in animierter Form online auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram, YouTube und Online-Newschannels sowie offline in ausgesuchten Printtiteln sowie einer auf die Studiostandorte abgestimmten Plakatkampagne (digital und anlog).

Verantwortlich bei Activ Fitness: Hans Peter Meier; verantwortlich bei Zürchermarketing: Charles Zürcher, Sabine Schranz, Beat Reck; Stills/Animation durch Studio PULK: Linus Schneider, Roman Kälin, Gianluca Ravioli. (pd/cbe)