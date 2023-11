Galaxus: Weihnachtswunder an der Tankstelle

In den neuen Weihnachtsspots von Galaxus harrt ein Tankwart ganz allein am Heiligabend zu anrührender Klaviermusik seinem Schichtende entgegen. Doch was wie ein typischer Weihnachtsfilm für die Tränendrüse beginnt, entpuppt sich als typische Galaxus-Kampagne.

Hochschwangere Frau und ihr Mann suchen Herberge

In einem der Filme kommt der Weihnachtsmann zur Tür herein, stellt sich aber weder als heilig noch als sonderlich frisch heraus. In einem anderen ist es eine hochschwangere Frau und ihr Mann, denen weitere seltsam vertraute Gestalten folgen. Und im dritten Film ist es ein Überfall, der sich unverhofft doch noch als weihnachtlicher Moment bewahrheitet.

Begleitet werden die drei Spots in diversen Sendelängen von eigens fürs Social Web produzierten Filmen im 9:16-Format. In diesen werden die Geschichten der Charaktere aus den Hauptfilmen auf unterhaltsame Art weitererzählt. So plaudert der Weihnachtsmann etwa über seine Hausbesuche aus dem Nähkästchen und sucht noch ein Date. Der Tankwart erzählt Weisheiten aus seiner Schule des Lebens. Und Mary und Joe geben weitere Einblicke in die Stationen ihrer Herbergssuche.

Zu sehen sind die Filme von 27. November bis 24. Dezember in der Deutsch- und Westschweiz im TV und im Kino sowie online auf allen relevanten Plattformen.

