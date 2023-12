Seit 1838 befördert der Schweizer Kunstlogistik-Spezialist Welti-Furrer Kunstwerke nach allen Regeln der Kunst.

In den letzten Tagen durfte Welti-Furrer neben Kunst auch gewichtige Awards transportieren. Die von Ruf Lanz kreierte Kampagne «When art has to travel» wurde mehrfach ausgezeichnet. Nach Gold und Silber vom ADC Switzerland im Juni ( persoenlich.com berichtete ) folgten im Dezember Silber und Bronze bei der Jurierung des ADC of Europe in Barcelona , danach Silber und Bronze bei den globalen Epica-Awards in Amsterdam (dem einzigen Award, der von Journalistinnen und Journalisten vergeben wird) und zuletzt fünf Nominationen beim Eurobest Festival of Creativity in London.Ruf Lanz wirbt bereits seit 2012 für den Kunstlogistik-Spezialisten. Dazu die Agenturinhaber Markus Ruf und Danielle Knecht Lanz: «Wir freuen uns, die Botschaft von Welti-Furrer auch 2024 überraschend zu verpacken und zur Kunstszene zu transportieren.» (pd/nil)