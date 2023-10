TrueStory: Wenn Content-Creators beim Entsorgen helfen

Zielgruppe war insbesondere die Gen Z aus dem Raum Zürich – schliesslich ist Littering vor allem ein Ausgeh- und Party-Phänomen. Dies zeigt sich besonders in den warmen Sommermonaten an den Littering-Hotspots rund um das Zürcher Seebecken und am Letten.

Kooperation mit Content-Creators

Um die jungen Leute zu erreichen, wurden einerseits glaubwürdige Content-Creators auf TikTok und Instagram eingespannt, schreibt die Agentur TrueStory in einer Medienmitteilung zu ihrer Anti-Littering-Kampagne. Die Creators besuchten die Littering-Hotspots in Zürich und involvierten dabei auf spielerische Weise auch die Bevölkerung vor Ort.

Andererseits machten Mitarbeitende von Entsorgung + Recycling ERZ bei der Kampagne mit. Sie zeigten mit einem Augenzwinkern, wie sie in ihrem beruflichen Alltag mit Littering konfrontiert werden.

Inhaltlich nahmen in den Videos die roten ERZ-Rollcontainer, die rund um das Zürcher Seebecken zu finden sind, eine zentrale Rolle ein. Diese machen die Abfallentsorgung besonders einfach, da sie einfach und bequem zum Party-Treffpunkt am See gerollt werden können.

Positive Reaktionen aus der Zielgruppe

Die Reaktionen der Gen Z auf die Video-Kampagne waren durchs Band weg positiv, wie die Kommentare auf Social Media belegen. Zudem entfachte die Kampagne eine rege Diskussion zum Thema Littering auf Tiktok und Instagram. Auch punkto Reichweite und Interaktionen wurden die Erwartungen teils weit übertroffen. So erreichten die Videos auf TikTok und Instagram bisher fast acht Millionen Views, gegen 60'000 Likes und über 500 Kommentare.

Verantwortlich bei ERZ: Maria Colon (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei TrueStory AG: Lukas Horst (Projektleitung), Norbert Rieger, Nishant Dixit, Samuel Gomes, Luca Steiner (Konzept & Produktion), Michel Bognar, Miriam Beck (beide Social Media). (pd/nil)