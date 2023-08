Die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU forscht und berät, damit in der Schweiz weniger folgenschwere Unfälle passieren. Für diese Aufgabe hat sie seit 1938 einen öffentlichen Auftrag.

In den letzten Jahren haben Sport und Bewegung in der Bevölkerung stark an Bedeutung gewonnen. Die Kehrseite dieser eigentlich positiven Medaille: Es passieren mehr schwere Unfälle, heisst es in der Mitteilung.

Deshalb will die BFU auch hier am Ball bleiben. Und fundierte, einfach anwendbare Präventionstipps für alle Breitensportarten bieten. Um das Bewusstsein dafür zu schärfen, lanciert sie nun eine neue nationale Kampagne.

Diese wurde kreiert von Ruf Lanz. Die Kreativagentur hat bereits die Vorgängerkampagne konzipiert, die mit einer Sporttasche mit Sicherheitsgurt-Verschluss prägnant den Bogen vom Strassenverkehr zum Sport spannte (persoenlich.com berichtete).

Die neue Kampagne zeigt Sportlerinnen und Sportler mit einer Medaille um den Hals. Ein Arm steckt jedoch so im Medaillenband, dass dieser zur Armschlinge wird. So wird einerseits die Unfallgefahr im Sport symbolisiert und andererseits die Botschaft transportiert: Unfälle können die sportlichen Ziele gefährden. Gut, kann man sich mit den Tipps auf bfu.ch dagegen schützen.





Die Kampagne wird mit zwei Motiven ausgerollt, die online und offline in allen Landesteilen präsent sind: auf F4-, F200- und F12-Plakaten sowie Video-Ads auf YouTube, Social Media und Owned Media.

Gleichzeitig verankert die BFU die Kampagne im institutionell organisierten Sport. Mit konkreten Präventionsempfehlungen werden die Sporttreibenden in ausgewählten Sportarten direkt in ihrem Trainingsumfeld angesprochen. Dazu werden gezielt Massnahmen via Sportverbände zum Einsatz gebracht.

Verantwortlich bei der BFU: Jürg Beutler (Leiter Kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung), Franziska Hartmann (Leiterin Kampagnen), Simon Schatzmann (Kampagnenleiter), Othmar Brügger (Bereichsleiter Haus und Sport, Mitglied der Geschäfts-leitung), Christof Kaufmann (Leiter Sport und Bewegung), Evangelos Marcoyannakis (Berater Sport und Bewegung); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Creative Direction), Isabelle Hauser, Dave Schellenberg (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Gian Marco Juon (Beratungsleitung). Fotografie: Jonathan Heyer. Produktion: All In Production, Dhondup Tersey. Bewegtbild: Sebahat Derdiyok. Bildbearbeitung: Aschmann Klauser, Michèle Aschmann. (pd/wid)