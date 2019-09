Gassmann Digital: Wenn der Goalie Weinflaschen hält

Der EHC Biel ist im Höhenflug: Nach einer erfolgreichen Saison haben sich die Seeländer für die Champions Hockey League 2019/2020 qualifiziert. Wer dort mitspielt, muss seinen Club und seine Region in einem Filmclip vorstellen – damit sich die auswärtigen Hockey-Fans ein Bild davon machen können, mit wem sie es zu tun bekommen, wie es in einer Agenturmitteilung heisst.

107 Sekunden lang erhalten sie einen Einblick davon, wie sehr Biel und Hockey zusammengehören: In der idyllischen Altstadt kommt eine Flasche Bielersee-Wein durch die Luft geflogen, die Goalie-Legende Olivier Anken souverän auffängt – mit dem Goalie-Handschuh. EHCB-Trainer Antti Törmänen spielt Strassenhockey mit Kids beim neuen Swatch-Gebäude und Goalie Jonas Hiller steht auf dem Bieler Zentralplatz im Tor und probt sein Können mit Passanten. Captain Mathieu Tschantré wiederum geht am Bielersee fischen – so kommt der Zuschauer auch in den Genuss der Postkarten-Schweiz, gefilmt mit Drohnen. Dazwischen sind immer wieder Takes von Hockeyspielen und frenetischen Fans zu sehen.

Die kreativen Köpfe hinter dem Clip sind Laurent Wyss und Micha Hurni von Gassmann Digital. Sie sind verantwortlich für Konzept, Regie, Kamera, Schnitt und Vertonung. «Wir wollten verschiedene Quartiere zeigen, aber auch dass Biel die Uhrenhauptstadt der Welt ist, an einem wunderbaren See liegt und natürlich auch, wie Hockey-verrückt die Bieler sind», wird Wyss in der Mitteilung zitiert.

Die Mittel für den Clip kamen von EHC Biel Marketing, der Stadt Biel, Biel-Seeland Tourismus und der Wirtschaftskammer Biel-Seeland WIBS. Für die Beratung zuständig waren André D. Dummermuth und Michael Sutter von Gassmann Digital.

Der Clip wird im Web, auf Social Media und im TV gezeigt. (pd/cbe)