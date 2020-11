Der nationale Telekommunikationsanbieter Quickline arbeitet stark mit unabhängigen und regional verankerten Partnern zusammen. Diese Regionalität wird in jeder Kampagne mit beworben. Die aktuelle Herbstkampagne sei in erster Linie eine Abverkaufs-Kampagne, heisst es in einer Mitteilung.

Das neue Angebot werde in den Partnerregionen voll einschlagen, schreibt die Agentur, – und genau so wird es in der Kampagne beworben: Die Geräte wie zum Beispiel ein iPad stürzen als Kometen mit langem Feuerschweif auf die Regionen zu und werden so zum aufmerksamkeitsstarken Eye catcher der Kampagne. Die Regionalität wird in der Headline aufgenommen, welche über das Targeting für die jeweilige Region angepasst wurde.





Verantwortlich bei Quickline: Iva Krüttli (Head of Communications), Iva Stachelhaus (Market Manager), Simone Bruderer (Communication Manager), Florian Weber (Head of Online Management); verantwortlich bei erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director), Sybille Erdmann (Beratung), Patrick Fawer (Art Director); Film: Markenfilm; Bildbearbeitung: Felix Schregenberger; Mediaplanung: Mediaschneider Bern; Online: Webrepublic (pd/wid)