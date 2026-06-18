Publiziert am 18.06.2026

Der Film spielt mit einer alltäglichen Situation: Passantinnen und Passanten versuchen den Nationalspielern mitzuteilen, dass ihre Trainingstasche auf dem Autodach liegt – was diese prompt als Fanbegeisterung missdeuten. Aus dem Fauxpas entsteht eine Verwechslungskomödie, die die Verbindung zwischen Nationalteam und Fans augenzwinkernd inszeniert.

Gleichzeitig transportiert der Spot die Rolle von Volkswagen als verlässlicher Alltagsbegleiter: Auch wenn mal etwas vergessen geht, zählt am Ende der vertrauenswürdige Partner, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Film ist eingebettet in die bestehende Markenkampagne «Gemeinsam unterwegs» und knüpft an das langjährige Engagement von Volkswagen im Schweizer Fussball an. Konzept und Umsetzung stammen vollständig von Marty-Trezzini, die eng mit dem Kunden zusammengearbeitet haben.

Verlängert wird die Kampagne auf Social Media mit einem Kurzfilm, in dem diesmal ein Nachwuchsteam im offiziellen Teambus für Aufsehen sorgt. Die Kampagne ist ab sofort während der Fussball-WM auf TV und digitalen Kanälen zu sehen. (pd/cbe)