Publiziert am 14.11.2024

Mit der Kampagne sollen Eltern sensibilisiert werden, die unbedacht Bilder ihrer Kinder im Netz teilen. Viele Eltern in der Schweiz veröffentlichen Videos und Bilder ihrer Kinder im Netz. Oft sei ihnen nicht bewusst, dass ihre Inhalte auch von Menschen mit pädophilen Neigungen konsumiert werden oder in die Hände von Menschen geraten können, die mit Inhalten von Kindern handeln, heisst es in einer Medienmitteilung zu einer Aufklärungskampagne von Swisscom.





In dem von der Agentur Monami produzierten Video tauchte eine junge Swisscom-Mitarbeiterin während mehrerer Wochen in die Plattform ein und zeigt gemeinsam mit verschiedenen Fachleuten auf, wie gross die Masse an problematischen Inhalten auf Instagram ist, wie leicht sie sich finden lassen, wie der Handel funktioniert und was wir alle dagegen tun können.

Mit der Kampagne möchte Swisscom das Phänomen «Sharenting», das ungefragte Teilen von Kinderfotos und -videos durch Eltern und Erziehungsberechtigte, auf die öffentliche Agenda setzen. Teil der Kampagne ist weiter ein digitaler Elternabend, der am Dienstag, 19. November live um 20.00 Uhr auf Blue Zoom D und auf YouTube durchgeführt wird. (pd/nil)