Publiziert am 17.06.2024

Was haben ein tropfender Wasserschlauch, ein sich drehender Kreisel, eine zerbrochene Vase und ein verbogenes Velorad gemeinsam? Sie alle sind Teil der neuen Imagekampagne der Solothurner Spitäler soH und symbolisieren medizinische Beschwerden, eine Krankheit, einen Unfall oder einen weiteren Grund, weshalb man die soH-Spitäler aufsucht.

















Zu den Zielgruppen der Kampagne gehören gemäss einer Mitteilung der Agentur CRK die gesamte Bevölkerung, die zuweisende Ärzteschaft sowie weitere Partner in der Behandlungskette wie etwa Heime, öffentliche und private Spitex-Organisationen. Dabei verweist die soH auf ihre umfassende Gesundheitsversorgung in einem breiten Einzugsgebiet (Bürgerspital Solothurn, Kantonsspital Olten und Spital Dornach). Begleitet mit dem Versprechen «Immer nah.» betone die Kampagne die kurzen Wege und das Familiäre, was die soH-Spitäler ausmacht und stellt die verschiedenen medizinischen Gebiete, wie Notfall, Chirurgie, Orthopädie oder Urologie ins Zentrum, heisst es weiter.



Die Kampagne bewirbt zurzeit mit sechs Sujets zentrale Fachbereiche der Solothurner Spitäler und wird in mehreren Wellen in den kommenden Monaten ausgespielt. Hauptwerbemittel im analogen Bereich sind F4-, F200, und F12-Plakate in der Region Solothurn und im öffentlichen Verkehr. Im digitalen Bereich setzt die Kampagne auf Video-Ads auf Social Media. Weitere Sujets folgend zu einem späteren Zeitpunkt.